Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Внешний враг пытался посеять смуту»: в Ростове пресекли поджог дома имама перед Пасхой

«Внешний враг пытался посеять смуту»: в Ростове пресекли поджог дома имама перед Пасхой

БлокнотРУ В Ростове двое мужчин по указке из Украины пытались поджечь дом местного имама.

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