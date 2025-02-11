Враг не дремлет: интенсивность вербовки россиян украинскими спецслужбами увеличивается

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы наращивают интенсивность терактов и диверсий против объектов ТЭК, транспорта и оборонно-промышленного комплекса РФ.
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