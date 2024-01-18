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Как определить, какой в вашем доме пол — паркет или ламинат (и почему это важно)

Как определить, какой в вашем доме пол — паркет или ламинат (и почему это важно)

Если вы покупаете или продаёте дом, знание того, какое напольное покрытие в нём установлено, может повлиять на ценуДаже если вы никогда не задумывались о том, по какому полу вы ходите, покупка дома быстро изменит эту ситуацию.

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