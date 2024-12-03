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Появятся ли на Украине европейские войска? Комментарий Георгия Бовта

Появятся ли на Украине европейские войска? Комментарий Георгия Бовта

На текущий момент активное обсуждение в Европе темы миротворцев выглядит как минимум преждевременно, если не подозрительно, отмечает политологВ Европе снова активизировались обсуждения возможности отправки своих войск в Украину.

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