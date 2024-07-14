На Дональда Трампа совершено покушение: главное за сутки

ВАШИНГТОН, 14 июля, ФедералПресс. Киев обвинил Запад в слабости перед президентом РФ Владимиром Путиным, в Израиле назвали условие для прекращения военных действий в секторе Газа, лидер РФ подписал ряд новых законов.
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