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Мировое обозрение

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Обзор Infinix ZERO 30 4G: породистый смартфон по карману

Обзор Infinix ZERO 30 4G: породистый смартфон по карману

На самом деле флагманский статус Infinix ZERO 30 4G очень относителен. Да, серия ZERO (c которой, к слову, все у Infinix на российском рынке и начиналось — вспомним ZERO 8) позиционируется как старшая у бренда.

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