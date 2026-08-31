DTCC заключила партнёрство с BitGo по инфраструктуре токенизированных казначейских облигаций и акций

Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) — основа расчётов по ценным бумагам в США — заключила партнёрство с BitGo, провайдером кастодиального хранения и инфраструктуры цифровых активов, для создания совместной ончейн-инфраструктуры данных.