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В Новой Москве нашли тело мужчины с ножевым ранением

В Новой Москве нашли тело мужчины с ножевым ранением

Тело мужчины с ножевым ранением на спине обнаружено у дороги в Новой Москве в поселении Сосенское. Об этом следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило 5 февраля в своем Telegram-канале.

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