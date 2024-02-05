В Новой Москве нашли тело мужчины с ножевым ранением

Тело мужчины с ножевым ранением на спине обнаружено у дороги в Новой Москве в поселении Сосенское. Об этом следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило 5 февраля в своем Telegram-канале.
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