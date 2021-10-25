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В Пермском крае полицейские пресекли деятельность организатора незаконной миграции

Как установлено дознанием, 40-летний мужчина выступал в качестве принимающей стороны. На протяжении нескольких лет за денежное вознаграждение он подписывал фиктивные трудовые договоры с иностранцами, на основании которых они имели право проживать на территории РФ в течение определенного времени.

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