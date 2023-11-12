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Несекретные материалы

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Секретная «Белая стрела»: Кто на самом деле стоял за ликвидаторами бандитов из девяностых

Секретная «Белая стрела»: Кто на самом деле стоял за ликвидаторами бандитов из девяностых

Секретная «Белая стрела»: Кто на самом деле стоял за ликвидаторами бандитов из девяностых На суровых бойцов ОПГ и криминальных авторитетов в 90-е годы наводили ужас слухи о существовании в недрах спецслужб особого секретного отряда «Белая стрела», который безжалостно уничтожал отморозков.

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