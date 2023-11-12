Секретная «Белая стрела»: Кто на самом деле стоял за ликвидаторами бандитов из девяностых На суровых бойцов ОПГ и криминальных авторитетов в 90-е годы наводили ужас слухи о существовании в недрах спецслужб особого секретного отряда «Белая стрела», который безжалостно уничтожал отморозков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии