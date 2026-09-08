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Царьград

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Телеканал Nova: В Булгарии разбился параплан, пилот погиб

Телеканал Nova: В Булгарии разбился параплан, пилот погиб

В горах Стара-Планина близ Стара-Загоры, Болгария, во время международных соревнований параплан упал, пилот погиб.

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