В отдаленном гарнизоне Амурской области военнослужащие Восточного военного округа поздравили ребят с Днем защиты детей

В отдаленном гарнизоне Амурской области военнослужащие Восточного военного округа поздравили ребят с Днем защиты детей

Всем детям подарили небольшие подарки, военнослужащие угостили ребят кашей и чаем, приготовленных с использованием полевых кухонь КП-130.

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