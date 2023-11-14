Эвенкийский этнографический комплекс открылся на севере Иркутской области

В селе Ербогачен на севере Иркутской области открылся Эвенкийский этнографический комплекс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Иркутской нефтяной компании (ИНК), при грантовой поддержке которой реализуется проект.
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