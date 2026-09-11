В Москве суд отказался отпускать на СВО осужденного экс-полковника Захарченко

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко (в центре) в Пресненском суде Москвы © Максим Блинов/РИА Новости Суд в Москве отклонил иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за рекордные взятки, с жалобой на бездействие Минобороны.