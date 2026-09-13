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Анна Михалкова раскрыла детали ремейка «Курьера», причину сброса веса и показала повзрослевших детей

Анна Михалкова раскрыла детали ремейка «Курьера», причину сброса веса и показала повзрослевших детей

Народная артистка России Анна Михалкова готовится к одной из самых обсуждаемых кинопремьер — новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер».

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