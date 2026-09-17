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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 17 сентября (обновляется)

Источник фото: ТАСС/Александр Полегенько 11:26 Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области, а бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области.

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