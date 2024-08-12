«Поеду крушить Лондон»: почему России стоит учесть опыт религиозно-этнического конфликта в Великобритании

Одна из причин, по которым киевскому режиму кровь из носа пришлось лезть в очередной «наступ», теперь уже на международно-признанную территорию РФ – погружение главных «союзников» в их собственную внутреннюю повестку, из-за которой внимания на какую-то там Украину уже не остаётся.
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