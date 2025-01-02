США попытаются поссорить Москву с Пекином к 2027 году

345 прочтений Впервые предметный антикитайский политический курс США обозначился при президенте Бараке Обаме, который заявил, что США обеспокоены политикой Китая в Юго-Восточной Азии и считают, что он пытается решать территориальные споры с соседними государствами с помощью силы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии