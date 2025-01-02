МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 478 подписчиков

США попытаются поссорить Москву с Пекином к 2027 году

США попытаются поссорить Москву с Пекином к 2027 году

345 прочтений Впервые предметный антикитайский политический курс США обозначился при президенте Бараке Обаме, который заявил, что США обеспокоены политикой Китая в Юго-Восточной Азии и считают, что он пытается решать территориальные споры с соседними государствами с помощью силы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх