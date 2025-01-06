"А я хорошо на снимке вышла?" Новые приключения Бербок в Сирии

Получил свое продолжние дипломатический скандал с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Сирии. Если первая серия была связана с отказом немецкой дипломатке в рукопожатии со сторон фактического руководителя Сирии Ахмеда аль –Шараа, то вторая серия вызвана массовым ретушированием сирийскими СМИ фотографий с изображением Анналены Бербок, размывая ей лицо.