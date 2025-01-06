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"А я хорошо на снимке вышла?" Новые приключения Бербок в Сирии

"А я хорошо на снимке вышла?" Новые приключения Бербок в Сирии

Получил свое продолжние дипломатический скандал с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Сирии. Если первая серия была связана с отказом немецкой дипломатке в рукопожатии со сторон фактического руководителя Сирии Ахмеда аль –Шараа, то вторая серия вызвана массовым ретушированием сирийскими СМИ фотографий с изображением Анналены Бербок, размывая ей лицо.

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Комментарии
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Светлана Арт
Вот уж действительно, позор страны, эта бербок)))
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1 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Ждём фоток Бербок с &quot;голой вечеринки&quot;😜
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32 мин.
Хамит Сабиров
Где ни посмотри, эта мадам 360 градусов устраивает самолюбование собой. А что касается деятельности, сплошная показуха под диктовку сша.
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16 мин.

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