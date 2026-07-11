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Аргументы недели

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Российская сборная взяла пять золотых медалей на 56‑й Международной олимпиаде по физике (IPhO) в Колумбии!

Российская сборная взяла пять золотых медалей на 56‑й Международной олимпиаде по физике (IPhO) в Колумбии!

Все пять участников команды — победители и призёры всероссийской олимпиады — завоевали золото. В состязании участвовали школьники из 91 страны.

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