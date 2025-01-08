Дисквалификация Винисиуса, «Барса» временно зарегистрирует Ольмо, журналисты против Ротенберга, Маску интересна покупка «Ливерпуля», Клэбо отказался от поцелуев и другие новости

1. Винисиус дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги за красную в игре с «Валенсией». Вингер «Реала» не сыграет с «Лас-Пальмасом» и «Вальядолидом».
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