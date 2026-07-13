Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Режим ЧС из-за пожара на заводе после атаки БПЛА ввели в российском регионе

Режим ЧС из-за пожара на заводе после атаки БПЛА ввели в российском регионе

В Шпаковском округе Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал пожар на промышленном объекте, возникший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщается в постановлении на сайте администрации округа.

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