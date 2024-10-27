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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» – «Ювентус»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Дерби Италии

27 октября в рамках девятого тура Серии А состоится Дерби Италии. «Интер» на своем поле примет «Ювентус», встреча начнется в 20:00 мск.

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