В России появится комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов

Помощник президента, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин провёл встречу с председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
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