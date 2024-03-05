Операция, кома, остановка сердца: кого накажут за смерть пациента в клинике Хайдарова

Бизнесмен умер после операции в клинике Тимура Хайдарова. Что стало причиной смерти молодого мужчины? Какое наказание грозит звездному хирургу? Кто виноват в трагедии и можно ли ее было избежать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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