Мостовой отказался возглавить «Сочи»

Александр Мостовой, бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России, заявил о том, что он не стал бы тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи», если бы ему поступило соответствующее предложение.
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