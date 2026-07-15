В июле пенсию повысят лишь этим годам рождения…

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 июля происходит автоматически для тех, кто отметил 80-летний юбилей в предыдущем месяце, а также для лиц, которым впервые установлена I группа инвалидности.
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