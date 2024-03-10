Ватикан разъяснил слова понтифика о белом флаге и Украине

Заявление папы римского Франциска о том, что сильнее все тот, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры", следует понимать исключительно как призыв к поискам дипломатического решения конфликта.
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