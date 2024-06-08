Вскоре после того, как Грузия отказалась идти по разрушительному украинскому пути, на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума была названа другая страна на постсоветском пространстве, где может начаться новая гражданская война.
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