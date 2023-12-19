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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как приготовить фантастически вкусный арабский молочный пирог

Молочный пирог, на первый взгляд, простой в приготовлении, но далеко не банальный на вкус. Делается эта восточная сладость просто, без особых хитростей, а результат выше всяких похвал! Таким вот сладким шедевром можно и гостей порадовать, и семью удивить.

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