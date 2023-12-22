"В окно влетела сенсация": В Киеве разгромлена квартира местного пропагандиста

Источники сообщают о прямом попадании в киевскую квартиру известного на Украине телеведущего.Обстрел Киева сегодняшней ночью, по некоторым данным, привёл к прямому попаданию в квартиру украинского пропагандиста.
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