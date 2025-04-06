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Царьград

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Украинские солдаты отчаянно пытаются остановить армию России, бросая технику НАТО в контратаки у Купянска

Украинские солдаты отчаянно пытаются остановить армию России, бросая технику НАТО в контратаки у Купянска

По информации военных корреспондентов, украинская армия прилагает неимоверные усилия, чтобы сдержать продвижение русских войск в районе Купянска.

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