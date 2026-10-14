“President Donald Trump and his advisers are debating whether to call off plans to livestream the firing squad execution of the Fort Hood shooter, with Trump having remarked privately that he did not initially know that Nidal Hasan was paralyzed from the waist down,” CNN reports.
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