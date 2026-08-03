Сегодня в полдень автобус по-прежнему стоял на улице. Продолжение истории автобуса с маршрута #56 от водителя (на фото) На том месте автобусы СТК с разных маршрутов отстаиваются с завидной периодичностью.
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Сегодня в полдень автобус по-прежнему стоял на улице. Продолжение истории автобуса с маршрута #56 от водителя (на фото) На том месте автобусы СТК с разных маршрутов отстаиваются с завидной периодичностью.