НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Транспортная Инициатива

1 подписчик
Сегодня в полдень автобус по-прежнему стоял на улице

Сегодня в полдень автобус по-прежнему стоял на улице. Продолжение истории автобуса с маршрута #56 от водителя (на фото) На том месте автобусы СТК с разных маршрутов отстаиваются с завидной периодичностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии