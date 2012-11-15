15.11-12.01 Выставка Димы Филиппова «Время земли» в галерее Anna Nova

Галерея современного искусства Anna Nova представляет персональный проект Димы Филиппова «Время земли» — визуальное путешествие через исследование ландшафта, вызывающее диалог о будущем искусства и его роли в осмыслении территорий.
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