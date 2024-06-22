Сергей Волков перейдет в "Зенит" за 7 миллионов евро

Защитник "Краснодара" Сергей Волков находится на завершающей стадии своего перехода в "Зенит". По информации Sport24, 21-летний воспитанник "быков" успешно прошел медицинское обследование в петербургском клубе и готов подписать соглашение сроком на пять лет.
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