Сергей Волков перейдет в "Зенит" за 7 миллионов евро

Защитник "Краснодара" Сергей Волков находится на завершающей стадии своего перехода в "Зенит". По информации Sport24, 21-летний воспитанник "быков" успешно прошел медицинское обследование в петербургском клубе и готов подписать соглашение сроком на пять лет.