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  • tsan tsan
    Уже давно Миронов со своим СР стал дешёвым самопиарщиком. У него "предложения" заведомо невыполнимые, чтобы никто не ...Миронов предлагае...
  • Наталья Котельникова
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Сергей Волков перейдет в "Зенит" за 7 миллионов евро

Сергей Волков перейдет в "Зенит" за 7 миллионов евро

Защитник "Краснодара" Сергей Волков находится на завершающей стадии своего перехода в "Зенит". По информации Sport24, 21-летний воспитанник "быков" успешно прошел медицинское обследование в петербургском клубе и готов подписать соглашение сроком на пять лет.

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