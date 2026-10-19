В 1820-х годах по улицам Нью-Йорка бродило около 20 000 свиней. В то время город занимал лишь южную оконечность Манхэттена, а мусорщиков здесь почти не было.
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