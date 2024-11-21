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Есть здравый смысл: В Пентагоне выразили беспокойство после применения Россией ракеты "Орешник"

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Есть здравый смысл: В Пентагоне выразили беспокойство после применения Россией ракеты "Орешник" по военному предприятию в Днепропетровске.

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