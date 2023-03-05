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Макдэвид набрал 58 очков в большинстве за сезон и побил рекорд «Эдмонтона», установленный Гретцки в 1982 году

Коннор Макдэвид побил рекорд «Ойлерс» по очкам в большинстве за сезон. Нападающий «Эдмонтона» помог Леону Драйзайтлю реализовать численное преимущество в игре против «Виннипега» (5:7).

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