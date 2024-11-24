В Гагаузии призвали принять декларацию против давления Молдавии

Призыв созвать внеочередное заседание Народного собрания для принятия декларации, осуждающей давление центральных властей Молдовы на регион прозвучал на митинге который прошел в воскресение в городе Комрат заявил вице-глава автономии Михаил Влах.
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