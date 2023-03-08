Где смотреть Тоттенхэм – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 марта

В среду, 8 марта, сыграют Тоттенхэм и Милан в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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