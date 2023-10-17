«Домовой» донбасских шахтёров: кто такой Шубин

Профессии, связанные с риском для жизни, делают людей суеверными. Шахтёры – не исключение. Например, донбасские работяги верят существование «своего домового» – Доброго Шубина, который помогает честным горнякам-трудягам, предупреждает их о надвигающейся опасности.