«Обезглавить» союз: Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех ключевых проектов

Молодец Орбан! Правильно мыслит и правильно действует. Только ему нужно помочь. Следовало бы возбудить уголовное дело против этой евро-сучки Ляйен (по махинациям с вакциной Pfizer). По идиоту Боррелю слевало бы потребовать освидетельствования оного персонажа в ведущих клиниках Европы о его психическом состоянии и, вообще, рассмотреть вопрос в ООН о самой дееспособности Брюсселя.

Геннадий Бережнов

Кто бы поддержал Орбана из ЕС, да выставили эту акушерку со свастикой из прошлого. Боррель это пародия на политика! А у Трампа в гостях Орбан что то вынес для себя и говорит громко и настойчиво!