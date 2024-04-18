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«Обезглавить» союз: Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех ключевых проектов

«Обезглавить» союз: Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех ключевых проектов

«Обезглавить» союз: Орбан потребовал отставки лидеров ЕС из-за провала всех ключевых проектов Алиса БронскаяВсе главные экономические и политические инициативы Европейских лидеров провалились, поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что пора им уступить свои полномочия.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Молодец Орбан! Правильно мыслит и правильно действует. Только ему нужно помочь. Следовало бы возбудить  уголовное дело против этой евро-сучки  Ляйен (по махинациям с вакциной Pfizer). По идиоту Боррелю слевало бы  потребовать освидетельствования оного персонажа в ведущих клиниках Европы о его  психическом состоянии и, вообще, рассмотреть вопрос в ООН о самой дееспособности Брюсселя.
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16 час.
Геннадий Бережнов
Кто бы поддержал Орбана из ЕС, да выставили эту акушерку со свастикой из прошлого. Боррель это пародия на политика! А у Трампа в гостях Орбан что то вынес для себя и говорит громко и настойчиво!
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16 час.

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