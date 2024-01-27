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MotoGP. Новичок чемпионата команда «Трэкхаус» показала ливрею мотоцикла на дебютный сезон

MotoGP. Новичок чемпионата команда «Трэкхаус» показала ливрею мотоцикла на дебютный сезон

Американская команда готовится к своему дебютному сезону в MotoGP. «Трэкхаус» заняла место «РНФ», которой было отказано в дальнейшем участии в чемпионате из-за многочисленных нарушений и злоупотреблений «Соглашения об участии» (аналог Договора согласия в «Формуле-1»), оказывавших негативное влияние на имидж MotoGP.

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