MotoGP. Новичок чемпионата команда «Трэкхаус» показала ливрею мотоцикла на дебютный сезон

Американская команда готовится к своему дебютному сезону в MotoGP. «Трэкхаус» заняла место «РНФ», которой было отказано в дальнейшем участии в чемпионате из-за многочисленных нарушений и злоупотреблений «Соглашения об участии» (аналог Договора согласия в «Формуле-1»), оказывавших негативное влияние на имидж MotoGP.