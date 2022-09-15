В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших серию краж автомобилей

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников группы в возрасте от 22 до 33 лет, обвиняемых в серии краж и покушений на кражи автомобилей.

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