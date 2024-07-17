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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ризотто с шампиньонами

Для приготовления ризотто с шампиньонами, нам потребуются следующие ингредиенты: Рис — 2 стакана Шампиньоны — 350 грамм Лук репчатый — 1 штука Масло сливочное — 100 грамм Вода — 4 стакана Соль — по вкусу Перец черный молотый — по вкусу Прованские травы — по вкусу Растительное масло — для жарки Время, потраченное на приготовление […].

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