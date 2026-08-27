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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ребров о подготовке молодежи «Спартака»: «Делали мастер-класс по приготовлению еды, а то потом снимают квартиру, а плиту зажигать не умеют. Давали советы по финансовой грамотности»

Артем Ребров в своем блоге на Спортсе’‘ рассказал о системе Fast Track, которая помогает « Спартаку » подводить молодых игроков ко взрослому футболу.

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