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"Партизан товарищ Ш." Как сложилась судьба немецкого солдата, ставшего Героем Советского Союза?

"Партизан товарищ Ш." Как сложилась судьба немецкого солдата, ставшего Героем Советского Союза?

Источник фото: Русская Семёрка (https://clck.ru/ar5yS). В истории Великой Отечественной войны есть несколько примеров немецких солдат, которые добровольно перешли на сторону Советского Союза либо из-за идейных убеждений, либо из-за попадания в плен.

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