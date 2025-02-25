Прибыль банков может упасть в 2025 году. Есть ли шанс на рост акций?

Прибыль банковского сектора в 2025 году может снизиться до ₽3,4-3,6 трлн. Оно и неудивительно, отмечает рейтинговое агентство Эксперт РА: высокие ставки замедляют кредитование и снижают процентную маржу растет количество просрочек, так что кредитный риск на максимуме за несколько лет ЦБ ужесточает регулирование и требует закладывать больше резервов на проблемные долги доступ к международным рынкам капитала у российских банков ограничен Но есть и драйверы роста: банки ждут снижения ставки ЦБ, поскольку удешевление фондирования приведет к росту чистой прибыли укрепление рубля снижает валютные риски возможное ослабление санкций означает частичный возврат в систему SWIFT, что для некоторых банков может стать сильным позитивом Что же сегодня делать инвестору? Мы бы рекомендовали фокус на устойчивые банки – Сбербанк, Т-Технологии и Банк Санкт-Петербург остаются фаворитами.