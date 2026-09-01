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США пытаются выйти из украинского конфликта, прихватив редкозёмы – французский генерал

США пытаются выйти из украинского конфликта, прихватив редкозёмы – французский генерал

США поняли, что Украина проиграла войну, которую они спровоцировали, и хотят переключиться на Россию.

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